Wie Intersport Krise im Handel erfolgreich trotzt

Der Umsatz kletterte in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahrs auf 405 Millionen Euro, was wiederum ein Plus von 4,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum 2023/24 bedeutete. „Die Saison war geprägt von durchaus tollem Wetter, das die Wintersportler goutiert haben“, sagt Geschäftsführer Franz Koll.