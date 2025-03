Sportartikel-Krise eröffnet sogar neue Chancen

Raus in die Natur! In der Corona-Pandemie folgten viele Österreicher ihrem Bewegungsdrang und entdeckten die Leidenschaft für Outdoor-Sport. Wandern, Skifahren, Laufen oder Radfahren – gerade als Ausgleich in der digitalen Welt liegt Bewegung weiterhin voll im Trend. Davon profitieren auch die Bergsport-Outlet-Gründer Christoph Krahwinkler und Jürgen Scheidlberger.