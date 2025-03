Das Filmland Steiermark ist noch lange nicht tot

Graz war um das Jahr 1950 eine Filmstadt von internationalem Format. 17 große Filme entstanden in „Thaliwood“, dem Filmstudio am Grazer Thalerhof. Doch auch wenn diese goldenen Zeiten vergangen sind, ist die Steiermark bis heute ein begehrter Drehort geblieben. „Die Vielfalt an beeindruckenden Locations macht die Steiermark besonders attraktiv für Filmschaffende“, ist man sich bei CineStyria, der steirischen Filmkommission, sicher. Von Graz mit seiner historischen Altstadt über die malerische Südsteiermark und imposante Berglandschaften im Norden bis hin zur idyllischen Seenlandschaft im Salzkammergut – es gibt viele tolle Kulissen für die unterschiedlichsten Genres.