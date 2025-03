Die totale Faszination aus Sport und Akrobatik

„Ich habe selber Garde- und Showtanz gemacht, und es war einfach der Wunsch der Mädchen, mehr dabei herauszuholen, denn ursprünglich sind wir 1977 als Faschingsverein gegründet worden.“ 90 Kinder und Jugendliche trainieren ein- bis dreimal wöchentlich unter den Fittichen von Karin Bruckmüller. „20 von ihnen machen das sogar professionell“, so die Übungsleiterin. Es gibt aber kein Geld. Der Anreiz ist der Spaß und „gemeinsam mit den Kindern etwas zu erreichen“. Immerhin steht am Samstag in Linz das Qualifikationsturnier für die österreichischen Meisterschaften an. Mit den Solisten ist das Ziel sogar die EM in Holland. „Aber es ist die Faszination am Sport, der die Tänzerinnen antreibt. Es ist wie Cheerleading, das boomt. Und die Mädchen zeigen tolle Akrobatik“, freut sich Bruckmüller auf den Auftritt. Auch sie selbst brennt noch für den Sport. „Auch wenn ich nicht mehr so mithüpfen kann.“