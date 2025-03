Dänemark führt Wehrpflicht für Frauen ein

Finnland schloss sich der NATO an

Das früher neutrale NATO-Land Finnland, das eine lange Grenze mit Russland teilt, hat die Wehrpflicht seit Ende des Zweiten Weltkriegs nie abgeschafft. „Dieses Land hat die Invasion seines Territoriums durch die Rote Armee erlebt. Die Finnen wissen, was es bedeutet, Russen auf ihrem Gebiet zu haben“, sagte Maxime Launay vom Institut für strategische Forschung der Militärschule in Paris in der Vorwoche.