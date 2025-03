Berliner „Demokratie“

Da hat doch der Deutsche Bundestag in der vorigen Woche mit der Mehrheit von SPD, Grünen, FDP, also der bisherigen Ampel-Koalition, aber auch mit den Stimmen von CDU und CSU beschlossen, das Grundgesetz zu ändern: Zum einen wurde die bisher in der Verfassung stehende Schuldenbremse ausgehebelt, zum anderen die Klimaneutralität in den Verfassungsrang erhoben.