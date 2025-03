FPÖ-Plakate wurden mit Hakenkreuzen besprüht

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf den Wahlsonntag in Dechantskirchen (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) in der Steiermark mehrere Plakate der FPÖ mit Hakenkreuzen besprüht. Auch das Fahrzeug eines Parteifunktionärs wurde beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.