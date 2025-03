Neue Regierung plant ab Anfang April Steuerhammer

Das Budgetloch ist riesig, neue Einnahmen müssen her. Dabei will die neue Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS offenbar so wenig Zeit wie möglich verlieren und plant gleich an mehreren Stellen saftige Steuererhöhungen. Das zeigt ein Entwurf, welcher der „Krone“ vorliegt. Derzeit laufen dazu noch intensive Verhandlungen. Einen großen Beitrag zum Stopfen des Budgetlochs sollen jedenfalls die Raucher leisten.