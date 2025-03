Frau starb beim Rodeln: Ermittlungen eingestellt

Die „Krone“ berichtete: In der Nacht zum 9. Februar 2025 starb eine deutsche Frau (29) bei einem Rodel-Unfall in Bramberg. Sie war mit ihrem Lebensgefährten und einer Freundesgruppe bei der 14 Kilometer langen Rodelstrecke in der Wildkogelarena. Die Frau geriet mit der Rodel auf die Skipiste und prallte gegen einen Baum – sie starb an Ort und Stelle an den Verletzungen.