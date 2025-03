Grüne orten Skandal, der jedoch gar keiner ist

Erst einige Tage im Amt und schon wird die neue ÖVP-Bürgermeisterin von Baden, Carmen Jeitler-Cincelli, mit einem „Kontrollskandal“ konfrontiert. Denn laut den Grünen nahm sie bei der ersten Sitzung des Prüfungsausschusses am 17.März teil. „Da die Bürgermeisterin aber nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein kann, ist sie auch nicht zur Teilnahme an der Sitzungen berechtigt“, so der grüne Gemeinderat Christian Dusek. „Auch die anschließende gemeinsame Ausarbeitung des Prüfungsplans hat mich verwundert“, so Dusek. „Es zeigt, wie die Kontrollarbeit der Opposition bereits zu Beginn untergraben wird“, kritisiert auch seine Kollegin Eva Freistetter.