Illegale Abfragen getätigt: „Ich war so verliebt“

Eine Wiener Beamtin fragte rund 40 Personen im Waffen-, Verkehrs-, Vorstrafenregister und Co. ab – aus dem Umfeld ihrer damaligen Freundin. „Ich hab‘ mir halt Sorgen gemacht. Ich war so verliebt“, sagt sie in ihrem Prozess wegen Amtsmissbrauch. Es bleibt bei einer Bewährungsstrafe.