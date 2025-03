Eltern sind wegen „Kokain“ im Familypark bestürzt

Wirbel herrscht derzeit um den „Familypark“ in St. Margarethen, der nach der Winterpause am 5. April wieder in die neue Saison startet. Um Kinder und Jugendliche gezielt anzusprechen, ist Österreichs größter Freizeitpark auch auf der Social-Media-Plattform „TikTok“ vertreten. Regelmäßig werden auf dem Kanal Videos in eigener Sache gepostet – etwa über neue Attraktionen und Angebote.