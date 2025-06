Oberwart kämpft mit Konsolidierung der Finanzen

Burgenlands Gemeinden stehen massiv unter Druck. Steigende Kosten, sinkende Ertragsanteile und fehlende Planbarkeit bringen das kommunale System an seine Grenzen. Betroffen sind nicht nur Budgets, sondern in weitere Folge auch Schulen, Vereine, Kindergärten und Feuerwehren. Die aktuelle Vorschau auf die Ertragsanteile, die kürzlich vom Land an die Kommunen verschickt wurde, lässt die Sorgenfalten in den Gemeindeämtern immer größer werden.