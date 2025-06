Heiratsantrag: Im Nova-Rock-Liebeshimmel

Der umjubelte Auftritt von Wendi’s Böhmischer Blasmusik zum Finale des Nova-Rock-Festivals in Nickelsdorf ist längst Kult. Seit dem Wochenende ist der legendäre Frühschoppen samt Bieranstich um eine leidenschaftliche Facette reicher. In die Rolle des berühmten Romeo schlüpfte Rene aus Brunn am Gebirge (NÖ). „Seine“ angebetete Julia überraschte er mit einem Auftritt, der einem Dichter der Weltliteratur wie William Shakespeare wohl gefallen hätte.