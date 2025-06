Gipfelsturm auf „Mount Everest“ des Burgenlandes

Beginn mitten in der Nacht

Schon um 3 Uhr in der Nacht macht sich Hans Goger bei der Burg in Güssing bereit zum Aufstieg, begleitet von einem hochmotivierten Special-Olympics-Team. 45 Kilometer gilt es bis ans Ziel in einem Stück zu meistern. Zu den Stationen zählen unter anderem der Stausee Burg gegen 8 Uhr, ungefähr eine Stunde später das Café Fabrik in Schandorf und gegen 11 Uhr der Stausee in Rechnitz. „Mithilfe des QR-Codes kann jeder der Strecke folgen, die jeweiligen Treffpunkte inbegriffen“, merkt Hans Goger an.