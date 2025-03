Die teure Wahrheit

Über die Ursache für dieses dramatische Defizit wird ebenso ungern berichtet. In Wahrheit hat uns die Flüchtlingswelle seit 2015 sehr viele Menschen ins Land gebracht, die noch immer keiner Arbeit nachgehen. Sie verdienen kein Geld, nehmen jedoch die erstklassigen Leistungen unserer Ärzte und Spitäler in Anspruch – kostenlos. Ein Blick auf die Statistik belegt: Nach sechs Jahren in Österreich waren noch immer 46,5 Prozent aller Syrer und 47,6 Prozent aller Afghanen arbeitslos.