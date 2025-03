Marc Terenzi rechnet mit „falschen Freunden“ ab

Marc Terenzi krempelt nach Jahren voller Negativschlagzeilen sein Leben um. Nach einem Klinikaufenthalt wurde dem Ex-„Nutural“-Sänger klar, was im Leben wichtig ist – und wer seine Freunde sind. Denn obwohl der 46-jährige Amerikaner über 12.000 Kontakte in seinem Handy gespeichert hatte, riefen ihn im Spital nur sechs Freunde an ...