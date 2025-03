„Gegen unsere Gegner sind wir Sicherheits-Doppel“

„Krone“: Was bedeutet für Sie eigentlich das Wort innere und äußere Sicherheit?

Klaudia Tanner: Also das eine kann ohne das andere nicht gehen. Es geht immer darum, dass man Schulter an Schulter, Seite an Seite für die Sicherheit sorgt. Für die innere Sicherheit eines Landes ist auch wichtig, was sich außen tut, wenn man auf den Westbalkan, wo unsere KFOR-Soldaten im Kosovo oder in Bosnien im Einsatz sind, schaut.