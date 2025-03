Digitales Dänemark: Hier geht alles per Mausklick

Überfüllte Notfallambulanzen werden in Oberösterreich immer mehr zum Problem – in Dänemark hat man schon vor zehn Jahren ein System zur besseren Patientenlenkung umgesetzt: Wer im Raum Kopenhagen nach 16 Uhr oder am Wochenende Hilfe aus dem Krankenhaus braucht, kann dort nicht einfach hinfahren, sondern muss die Nummer 1813 anrufen. Am Telefon entscheidet dann ein Mitarbeiter, ob man ins Spital darf oder nicht. Unter der Woche vor 16 Uhr sind die Hausärzte die primäre Anlaufstelle – Fachärzte gibt’s nur wenige.