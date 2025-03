Gleich zwei Raubüberfälle in nur wenigen Minuten

Zuerst betrat der Tatverdächtige am Vormittag ein Geschäft, wo er am Kassenbereich von einer Mitarbeiterin Bargeld forderte. Zeugen berichteten, dass der Mann seine Jacke anhob und auf einen vermeintlichen Waffen-ähnlichen Gegenstand in seinem Hosenbund deutete. Schlussendlich flüchtete er mit einer kleinen Menge Lebensmittel, jedoch ohne Bargeld.