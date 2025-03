300.000 Türken protestierten für Bürgermeister

Sie glaube nicht an die Anschuldigungen, sagte eine 56-jährige Demonstrantin. „Es gibt keinen ehrlicheren Mann als ihn.“ Imamoglu war am Mittwoch nach einer Razzia in seinem Haus festgenommen worden. Ihm werden unter anderem Korruption und Erpressung vorgeworfen, zudem soll er Anführer einer „kriminellen Organisation“ sein. Gemeinsam mit dem Politiker wurden mehr als hundert weitere Menschen festgenommen, darunter Abgeordnete und CHP-Mitglieder.



Hier sehen Sie eine Aufnahme von der Demonstration in Istanbul.