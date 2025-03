Betrieb würde bei Stromausfall weiterlaufen

Erst in der vergangenen Woche traf es viele Fluggäste hart. Da waren in Deutschland rund 550.000 Reisende betroffen. Streiks legten zahlreiche deutsche Flughäfen zum Start der Frühlingsferien lahm. Davon waren auch Verbindungen aus Salzburg mit hunderten Passagieren betroffen. So fielen Flüge nach Hamburg, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt den Streiks zum Opfer. Der Schaden für den Salzburger Flughafen hielt sich in Grenzen. Einige Flüge wurden aus München als nächste Alternative in die Mozartstadt umgeleitet.