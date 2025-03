Beängstigende Kriegshysterie

All das ist richtig, aber kein Grund für die regelrechte Kriegshysterie, die derzeit in Teilen Europas herrscht. Allen voran in den baltischen Staaten, in Polen, Deutschland und Großbritannien. Eine Kriegshysterie, die schon beängstigend ist, wenn man nachliest, welche Stimmung in Europa vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges geherrscht hat. Es war ganz ähnlich.