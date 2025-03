Schneewokechen: Zu viel Vielfalt in Hollywood?

Hinzu kommt der Vorwurf, Hollywood betreibe oft „Woke Washing“ – also die oberflächliche Inszenierung von Vielfalt als Marketingstrategie, ohne tatsächlich gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen. Besonders die Mulan-Neuverfilmung geriet in die Kritik, da Teile in der chinesischen Region Xinjiang gedreht wurden, in der schwere Menschenrechtsverletzungen gegen die Minderheit der Uiguren stattfinden.