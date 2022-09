„Ringe der Macht“: Auf der Suche nach der Balance

Da kann es schon hilfreich sein, auf Altbewährtes zurückzugreifen: Wie schon Peter Jackson in seiner mittlerweile legendären Kinoverfilmung der Buchtrilogie, lassen auch Payne und McKay Elbin Galadriel die Eröffnungssequenz aus dem Off kommentieren. Die junge Waliserin Morfydd Clark gibt der diesmal ziemlich kriegerisch angelegten Figur nicht nur eine starke Stimme, sondern auch eine gesunde Portion Sturheit mit auf den Weg, was angenehm erfrischend wirkt. Sie will, im Unterschied zu ihrem Volk, nicht an ein Ende des Bösen glauben und macht sich selbst in Zeiten des augenscheinlichen Friedens auf die Suche nach ihm - nach Sauron.