Nur ein Unternehmen bewarb sich für den Radverleih

12 forderten Unterlagen an, nur einer bewarb sich

Zwar forderten zwölf Unternehmen die Teilnahmeunterlagen an, doch letztlich reichte nur die Gutenberg-Werbering GmbH einen Antrag ein. Es folgten intensive Verhandlungen, bevor der Konzessionsvertrag am 23. Jänner 2020 vom Gemeinderat einstimmig angenommen wurde. Die Gründung der Betreiberfirma nach diesem Beschluss begründet Prammer mit einem finanziellen Sicherheitsmechanismus: Wäre der Gemeinderat gegen den Vertrag gewesen, hätte die Muttergesellschaft nicht unnötig finanzielle Aufwände tragen müssen.