Vertrag von SPÖ-Radverleih läuft demnächst aus

Nächstes Kapitel in der Geschichte um den Linzer Radverleih und der Betreiberfirma, welche der SPÖ gehört. Noch vor der Neos-Anfrage dazu in der Gemeinderatssitzung an SP-Stadtchef Dietmar Prammer, verriet VP-Stadtvize Martin Hajart der „Krone“, dass nach fünf Jahren der Zusammenarbeit mit der City Bike Linz Rental Service GmbH nun die Entscheidungsfrist naht, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht.