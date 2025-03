„Mister Bundesliga“ ist wieder daheim

Tristesse auf der großen Judo-Bühne: Nach ihren Kurz-Comebacks in Linz müssen Elena Dengg (Knie) und Thomas Scharfetter (Bauchmuskel) wieder passen, versäumen den World Tour-Event in Tiflis. Dafür startet der Liga-Betrieb in die neue Saison. Los geht’s im 2. Stock heute (20, NMS Rauris) mit dem Derby zwischen Vizemeister Rauris und Rückkehrer PSV. „Eine offene Angelegenheit“, sind sich Pinzgau-Boss Rupert Rieß und der kämpfende PSV-Coach Andi Tiefgraber einig. Letzterer wurde im Vorjahr mit zwölf Siegen (und unbesiegt) für Mühlviertel zum „Mr. Bundesliga“ gewählt, verpasste dann das Finale verletzungsbedingt. Ehe es heim zum Zweitliga-Rückkehrer ging.