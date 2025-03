Coach David hatte ein goldenes Händchen

Ein, wenn nicht der Hauptgrund, warum es nicht so kam, war wie so oft Bulls-Goalie Atte Tolvanen. „Er hält uns in solchen Momenten einfach im Spiel“, lobte „Wuko“. Für David war beim einzigen Gegentor gar Magie im Spiel: „Atte war herausragend, das einzige Tor, das er kassierte, sah aus wie aus einem Harry Potter-Film.“ Zauberei war nach dem Ausscheiden von Andrew Rowe auch bei der Zusammenstellung der Reihen notwendig.