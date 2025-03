Das liebe Geld: Machtspiele im Golfverband

Mit Spannung wird die Generalversammlung des Österreichischen Golfverbandes Samstag in Oberwaltersdorf erwartet. Der Aufreger: Der „Kopfbeitrag“, also quasi der Beitrag der Mitglieder, soll in einer Abstimmung ab 2026 von 29 auf 40 Euro erhöht werden. Das bedeutet eine satte Erhöhung von 37 Prozent. Der Verband würde dadurch – bei 87.000 zahlungspflichtigen Mitgliedern – fast eine Million Euro mehr pro Jahr erhalten.