Orbán legt sich bei Ukraine-Hilfe wieder quer

So reagierte Selenskyj

Europa müsse einen Weg finden, einzelne Akteure daran zu hindern, „das zu blockieren, was für alle notwendig ist“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Richtung Orbán. Er wurde wieder per Video zu dem Teil des Gipfels zugeschaltet. In seiner Rede forderte er fünf Milliarden Artilleriegeschosse von der EU und appellierte für Investitionen in die Waffenproduktion. „Europa braucht technologische Unabhängigkeit, auch in der Waffenproduktion“.