Schock in Kletterhalle: Mann stürzte 15 Meter ab

Zu einem schrecklichen Unfall kam es am Mittwochabend in einer Innsbrucker Kletterhalle: Ein 30-jähriger Einheimischer stürzte aus einer Höhe von rund 15 Metern in die Tiefe und schlug auf dem Boden auf. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte in die Klinik eingeliefert.