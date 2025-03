Das ist jetzt der Krieg Netanyahus

Diese neue Runde des Gazakriegs ist von Israels Innenpolitik geprägt, von Netanyahus politischen Überlebensproblemen. Mit der neuen Kriegsrunde ist der faschistoide Koalitionspartner in die Regierung zurückgekehrt, die er aus Protest gegen den Waffenstillstand verlassen hatte, denn Netanyahu braucht die Mehrheit, um ein Budget verabschieden zu können. Das sichert ihm wieder ein neues Amtsjahr – und die Immunität vor der Justiz in den Korruptionsverfahren. Auch müsste sich Netanyahu den Ermittlungen über die Verantwortung am Versagen des 7. Oktober 2023 stellen.