US-Justiz blockiert Ausschluss von Transpersonen

Trump hätte eine Politik entwerfen können, die das Bedürfnis der Nation nach einer einsatzbereiten Armee mit dem Recht auf Gleichbehandlung in Einklang bringe, sagte Richterin Ana C. Reyes. „Wir sollten uns (...) alle darin einig sein, dass jede Person, die dem Ruf zum Dienst gefolgt ist, unsere Dankbarkeit und unseren Respekt verdient“, schrieb sie in ihrer Urteilsbegründung zudem.