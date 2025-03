Hoher Besuch aus Barcelona bei Red Bull Salzburg

Er wurde zur Kultfigur

In seiner aktiven Karriere kam Westermann auf insgesamt 318 Partien in der deutschen Bundesliga. Der Defensivspieler kickte für Traditionsvereine wie Schalke 04 und den Hamburger SV und avancierte zur Kultfigur. In Anlehnung an Cristiano Ronaldos „CR7“ nannten ihn die Fans „HW4“.