Wahlkampf-Finale: Klagen, Fake-Mails, Wildpinkler

Am Sonntag wird in 284 steirischen Gemeinden gewählt. Im Endspurt geht es vielfach noch heiß her. In Wies scheiterte eine Klage gegen eine Gemeinderätin, die Jufa-Hotels sorgen für Diskussion, der Kapfenberger Vizebürgermeister erhielt ein falsches Mail vom Stadtchef – und ein Bürgermeister sorgt als Wildpinkler für Furore.