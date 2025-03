Umfrage: Mehrheit der Lehrkräfte für Handyverbot

Laut der Umfrage des Österreichischen Bundesverlags (öbv) und der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz begrüßen 74 Prozent ein Handyverbot an Schulen. Die Zustimmung ist besonders an Pflichtschulen hoch, die künftig auch von dem bundesweiten Verbot betroffen sind. Lehrkräfte an höheren Schulen sehen das Thema differenzierter und verweisen unter anderem darauf, dass nicht alle Einrichtungen die notwendige technische Ausstattung hätten, um digitale Bildung ohne Smartphones zu ermöglichen. Insgesamt wurden 949 Lehrerinnen und Lehrer befragt.