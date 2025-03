Zoll beschlagnahmt tonnenweise „Potenz-Honig“

Sie versprechen mehr Leistungsfähigkeit im Bett, doch was tatsächlich in ihnen steckt, bleibt oft im Dunkeln: Immer mehr Lebensmittel mit potenzsteigernder Wirkung werden vom Zoll in Deutschland sichergestellt. Die Produkte, die unter Namen wie „Horny Performance Chocolate“, „Jaguar Power“ oder „Secret Miracle Honey“ verkauft werden, enthalten nicht deklarierte Wirkstoffe, die erhebliche gesundheitliche Risiken bergen.