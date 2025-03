Überholspur für 500 wartende Wigev-Patienten

Nebenjobs von Wigev-Ärzten in Privatspitälern als Vorteil

Operationen und Anästhesie in den Privatkliniken werden ohnehin Wigev-Mediziner durchführen – in den meisten Fällen solche, die schon jetzt als Nebengeschäft regelmäßig in den beiden Spitälern operieren. Den Privatkliniken bleibt im Wesentlichen die Assistenz dabei und die Versorgung während des Aufenthalts. Auch die Nachsorge findet wieder in den Wigev-Häusern statt. Den Patienten entstehen dadurch keine Mehrkosten, der Stadt laut Gesundheitsstadtrat Peter Hacker auch nicht: „Das kostet uns nicht mehr. Dieselben Kosten hätten wir auch bei einer Operation in einem Wigev-Spital.“