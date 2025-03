„So viel zum Thema Kriegsende nach 24 Stunden“

„Sogar Pseudo-Geständnisse mit Fallstricken verknüpft“

„Krone“-Außenpolitikexperte Kurt Seinitz erinnert sich an folgendes Sprichtwort erinnert: „Es kreißten die Berge und ein Mäuslein war geboren.“ Denn nie sei das Sprichwort treffender als für das „Großartige“, so Trump nach dem Telefonat mit Putin. „Es gehört schon eine gehörige Portion Verblendung dazu, dieses Ergebnis als einen Erfolg zu bezeichnen – bei all den Vorleistungen, die Trump der Ukraine abgepresst hat. Sogar kleine Pseudo-Zugeständnisse sind mit Fallstricken verknüpft“, so Seinitz.