450 junge Migranten besetzten Theater in Paris

Einer der Besetzer, der laut eigenen Angaben aus Côte d‘Ivoire stammt und 15 Jahre alt ist, sagte: „Ich muss in die Schule heute. Was soll ich meinem Lehrer sagen? Wir töten niemanden, und wir stehlen nicht. Wir sind hier, um uns zu integrieren.“ Mehrere Vertreterinnen und Vertreter der Präfektur boten den jungen Migrantinnen und Migranten Notunterkünfte an, die diese jedoch zum Teil ablehnten.