Studie: Verlierer-Spermien beeinflussen Embryos

Zu häufiger Sex könnte Schwangerschaft verhindern

Die Forschenden stellen außerdem Überlegungen an, ob häufiger Geschlechtsverkehr die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft verringern könnte. Denn überflüssige Spermien können ja die Einnistung des Ungeborenen stören. „Dieser Hypothese sind bereits in der Vergangenheit Studien mit widersprüchlichen Ergebnissen gefolgt, weshalb hier weitere Untersuchungen interessant wären“, sagt Thomas Kroneis vom Lehrstuhl für Zellbiologie, Histologie und Embryologie am Gottfried Schatz Forschungszentrum für zelluläre Signaltransduktion, Stoffwechsel und Altern, Med Uni Graz.