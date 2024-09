Menschlicher Embryo kann Entwicklungspause machen

Signalweg wird künstlich unterbrochen

Eingelegt wird diese Ruhepause, kurz bevor sich der Embryo in der Gebärmutter einnistet, so Rivron in einer Aussendung. Sie kann auch bei menschlichen Stammzellmodellen, den Blastoiden, herbeigeführt werden, die Frühstadien der Embryonalentwicklung ähneln, indem man einen Signalweg namens „mTor“ unterbricht. Er steuert das Wachstum, die Reifung und Vermehrung von Zellen. Aus dem „Dornröschenschlaf“ aufgeweckt werden die embryonalen Modelle, wenn man den mTor-Signalweg reaktiviert.