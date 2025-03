So viel verdiente Kelly Family als Straßenmusiker

„20.000 bis 30.000 Mark am Tag“

Im Gespräch mit Komiker Kurt Krömer in dessen Podcast „Feelings“ erinnerte sich Joey Kelly jetzt an die Anfänge als Straßenmusiker zurück. Und verriet: „Da haben wir die letzten paar Jahre vor dem großen kommerziellen Durchbruch an schlechten Tagen 3000 bis 5000 Mark verdient – am Tag. An guten Tagen 20.000 bis 30.000 Mark.“ Umgerechnet in Euro waren das rund 10.000 bis 15.000 Euro pro Tag.