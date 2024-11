Gottschalk schmeißt nach Wirbel um Maite Kelly hin

Verletzt habe sie die Aussage von Gottschalk nicht. Sie habe von ihrem Vater „genug Selbstliebe“ mitbekommen, „dass Witze auf Kosten meiner Figur mich in meinem Leben am allerwenigsten gejuckt haben. Aber nicht jedes Mädchen hat das Glück, so einen Papa zu haben. Deshalb sind solche entwürdigenden Sätze, Taten oder Gesten inakzeptabel. Und wir haben als Erwachsene die Pflicht, unsere Kinder, Brüder und Schwestern davor zu beschützen.“