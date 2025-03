Pistolen-Mann verlor bei Tankstellenraub Nerven

Die Tankstelle in der Franckstraße 17 ist bei Verbrechern beliebt, wurde 2015 und 2022 auch schon überfallen. Ein männlicher Täter, der mit einer schwarzen Pistole bewaffnet war, forderte am Montag um 20.20 Uhr in Linz im Franckviertel eine Tankstellenangestellte unter Vorhalt der Pistole mit den Worten „Überfall, Geld her!“ in oberösterreichischem Dialekt zur Herausgabe von Bargeldbeständen auf.