Mit gezücktem Messer Linzer Tankstelle überfallen

Mit gezücktem Messer ging ein maskierter Räuber in der Nacht auf Freitag in der Shell-Tankstelle in der Linzer Franckstraße auf eine geschockte Kassierin los (37) und forderte Geld. Dann flüchtete der Mann. Die Täterbeschreibung passt exakt auf jenen Gauner, der am 5. Jänner 280 Meter entfernt eine Trafik überfallen hatte.