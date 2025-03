Experte alarmiert: „Jetzt nicht nur draufhauen!“

Die Tatsache, dass das entscheidende Video während der WM entstanden ist, sieht der 55-Jährige als Anzeichen dafür, wie groß die Missstände geworden waren. „Warum entsteht so ein Video? Es ist ja verboten, so ein Video zu machen. Der Frust innerhalb der Szenerie war so groß, dass man sich nicht mehr vertraut hat.“