Skisprung-Pionier mit 92 Jahren gestorben

Verpasste knapp den „Grand Slam“

Bolkart schrieb im Winter 1959/60 Geschichte, als er als erster westdeutscher Springer die prestigeträchtige Vierschanzentournee gewann - erst 30 Jahre später gelang mit Dieter Thoma einem weiteren Deutschen dieses Kunststück. In Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck siegte Bolkart, nur beim Finale in Bischofshofen reichte es „nur“ zu Platz fünf. Den „Grand Slam“ verpasste er damit knapp – ein Meilenstein, den erst 42 Jahre später Sven Hannawald gelang. „Es ist ein schönes Gefühl, wenn dein Name alle Jahre wieder in den Siegerstatistiken auftaucht“, sagte Bolkart einst der Zeitung „Welt“. Sein Markenzeichen waren weiße Handschuhe. Die Fäustlinge im Flug voran gestreckt, so sprang Max Bolkart in den Fünfzigerjahren in die Herzen der Skisprung-Fans.