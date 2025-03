Fannemel springt in Norwegen als Cheftrainer ein

In Norwegens Skisprung-Szene überschlagen sich nach dem WM-Skandal mit den manipulierten Sprunganzügen die Dinge.

Donnerstag früh erklärte zuerst mit Stine Korsen (Vorsitzende des Sprungkomitees in Norwegen) mit sofortiger Wirkung ihren Rücktritt: „Man muss in diesem Sport ans Limit gehen. Aber was hier passiert ist, ist etwas ganz anderes. Es wäre nie genehmigt worden, wenn man um Erlaubnis gefragt hätte.“